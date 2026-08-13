Equator Beverage Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Equator Beverage Company Registered hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.11 USD gegenüber 0.020 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch