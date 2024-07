Equal Weight von Barclays Capital für Roche-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 230 auf 275 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Emily Field reagierte damit am Donnerstagabend auf eine bessere operative Entwicklung der Schweizer und mehr Pipeline-Enthusiasmus. Auf der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht habe sich fast alles um das Boomthema Abnehmpräparate gedreht.

Aktieninformation im Fokus: Die Roche-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 10:33 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.8 Prozent auf 282.60 CHF. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 2.69 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 281’158 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2024 stieg der Anteilsschein um 20.4 Prozent. Experten erwarten, dass Roche am 30.01.2025 die Finanzergebnisse für Q4 2024 präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 16:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.