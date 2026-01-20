Equal Weight-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner wertete am Dienstag die aktuellen Daten zu zivilen Flugzeugen aus, die derzeit nicht zum Einsatz kommen oder gänzlich ausser Dienst gestellt werden. Dies lässt beispielsweise Rückschlüsse auf das Servicegeschäft des Triebwerkherstellers MTU zu.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.8 Prozent auf 377.40 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 11.29 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 55’699 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 6.2 Prozent nach oben. Experten erwarten, dass MTU Aero Engines am 25.02.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentiert.

