|
20.01.2026 12:19:44
Equal Weight-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital
MTU Aero Engines-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Milene Kerner einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner wertete am Dienstag die aktuellen Daten zu zivilen Flugzeugen aus, die derzeit nicht zum Einsatz kommen oder gänzlich ausser Dienst gestellt werden. Dies lässt beispielsweise Rückschlüsse auf das Servicegeschäft des Triebwerkherstellers MTU zu.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.8 Prozent auf 377.40 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 11.29 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 55’699 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 6.2 Prozent nach oben. Experten erwarten, dass MTU Aero Engines am 25.02.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|11:25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
