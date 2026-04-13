Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’064 -0.9%  SPI 18’339 -0.8%  Dow 47’917 -0.6%  DAX 23’495 -1.3%  Euro 0.9241 0.1%  EStoxx50 5’850 -1.3%  Gold 4’715 -0.7%  Bitcoin 56’160 0.2%  Dollar 0.7908 0.0%  Öl 102.6 8.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche149905998Swiss Re12688156Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick Givaudan: Schwaches Q1 erwartet - Iran-Krieg verstärkt Gegenwind
Ausblick: BMW gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick Sika Q1: Wechselkurse und schwaches China belasten
Palantir-Aktie: Politischer Rückenwind und Starinvestorin - steht die Wende bevor?
Straumann-Aktie verliert: Cyberangriff auf Altsystem ohne operative Folgen
Suche...
Plus500 Depot

MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie bewertet 13.04.2026 14:04:44

Equal Weight für MTU Aero Engines-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Equal Weight für MTU Aero Engines-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Barclays Capital-Analyst Milene Kerner hat sich das MTU Aero Engines-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

MTU Aero Engines
295.66 CHF -2.55%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 430 auf 415 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Schätzungen am Sonntag an aktuelle Währungsprognosen und Erwartungen an den Luftverkehr an. MTU und Safran seien mit ihren Ergebnissen enorm abhängig von den Flugstunden der Maschinen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:47 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2.4 Prozent auf 319.90 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 29.73 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 37’099 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 10.0 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.04.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu MTU Aero Engines AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:13 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
10:05 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
07.04.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital