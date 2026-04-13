MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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13.04.2026 14:04:44
Equal Weight für MTU Aero Engines-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Barclays Capital-Analyst Milene Kerner hat sich das MTU Aero Engines-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 430 auf 415 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Schätzungen am Sonntag an aktuelle Währungsprognosen und Erwartungen an den Luftverkehr an. MTU und Safran seien mit ihren Ergebnissen enorm abhängig von den Flugstunden der Maschinen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 13:47 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2.4 Prozent auf 319.90 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 29.73 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 37’099 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 10.0 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.04.2026 erwartet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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