Equal Weight für MTU Aero Engines-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 430 auf 415 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Schätzungen am Sonntag an aktuelle Währungsprognosen und Erwartungen an den Luftverkehr an. MTU und Safran seien mit ihren Ergebnissen enorm abhängig von den Flugstunden der Maschinen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:47 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2.4 Prozent auf 319.90 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 29.73 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 37’099 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 10.0 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.04.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 15:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / GMT



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