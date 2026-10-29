EQT legte Quartalsergebnis vor

EQT hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.530 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.67 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 8.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.82 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch