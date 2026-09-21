Berentzen-Gruppe Aktie 28834664 / DE0005201602
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21.09.2026 07:15:13
EQS-WpÜG: Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft; Bieter: Blitz 26-877 GmbH (zukünftig Sazerac Germany Holding GmbH)
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EQS-WpÜG: Blitz 26-877 GmbH (zukünftig Sazerac Germany Holding GmbH) / Übernahmeangebot
Blitz 26-877 GmbH (zukünftig: Sazerac Germany Holding GmbH)
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäss § 10 Abs. 1 und Abs. 3 WpÜG in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG
Bieterin:
Blitz 26-877 GmbH (zukünftig: Sazerac Germany Holding GmbH)
c/o LARK Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Maximilianstrasse 35
80539 München
Deutschland
Zielgesellschaft:
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstrasse 7
49740 Haselünne
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Osnabrück unter HRB 120444
WKN: 520160 / ISIN: DE0005201602
Die Blitz 26-877 GmbH (zukünftig: Sazerac Germany Holding GmbH) (die „Bieterin“), eine 100 %ige Holdinggesellschaft der Sazerac Company, Inc., hat heute entschieden, sämtlichen Aktionären der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (die „Gesellschaft“) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, sämtliche auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft (die „Berentzen-Aktien“) gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 5,55 je Berentzen-Aktie in bar zu erwerben (das „Übernahmeangebot“).
Die Bieterin, die Gesellschaft und die Sazerac Company, Inc. haben heute eine Zusammenschlussvereinbarung abgeschlossen, in der die wesentlichen Konditionen des Übernahmeangebots sowie die wechselseitigen Absichten und das gemeinsame Verständnis der Parteien hinsichtlich des Übernahmeangebots niedergelegt sind.
Das Übernahmeangebot wird eine Mindestannahmeschwelle von 50 % plus eine Aktie vorsehen und unter üblichen Vollzugsbedingungen stehen. Regulatorische Freigaben sind nicht erforderlich. Der Vollzug des Übernahmeangebots wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.
Die Angebotsunterlage und weitere das Übernahmeangebot betreffende Mitteilungen werden im Internet unter www.sazerac-offer.com veröffentlicht.
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Gesellschaft dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Das Angebot wird ausschliesslich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anwendbaren Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika unterliegen.
München, 21. September 2026
Blitz 26-877 GmbH (zukünftig: Sazerac Germany Holding GmbH)
Ende der WpÜG-Mitteilung
21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2401546 21.09.2026 CET/CEST
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