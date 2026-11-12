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PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3

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12.11.2026 07:00:23

EQS-WpÜG: Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: PATRIZIA SE; Bieter: First Capital Partner GmbH

PATRIZIA
7.33 CHF 3.06%
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EQS-WpÜG: First Capital Partner GmbH / Angebot zum Erwerb
Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: PATRIZIA SE; Bieter: First Capital Partner GmbH

12.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE. BITTE BEACHTEN SIE ZUDEM AUCH DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

 

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots in Form eines Teilerwerbsangebots gemäss § 10 Abs. 1 und Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG“)

 

Bieterin:

First Capital Partner GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 1
82166 Gräfelfing
Bundesrepublik Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 161752

 

Zielgesellschaft:

PATRIZIA SE
Fuggerstrasse 20
86150 Augsburg
Bundesrepublik Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 37716
ISIN: DE000PAT1AG3 / WKN: PAT1AG

 

Die First Capital Partner GmbH mit Sitz in Gräfelfing, Deutschland („Bieterin“), hat heute entschieden, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Teilerwerbsangebots an die Aktionäre der PATRIZIA SE mit Sitz in Augsburg, Deutschland („PATRIZIA“) für eine noch festzulegende Anzahl von nicht bereits unmittelbar von der Bieterin gehaltenen, auf den Namen lautenden Stückaktien der PATRIZIA (ISIN: DE000PAT1AG3), mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der PATRIZIA in Höhe von jeweils EUR 1,00 („PATRIZIA-Aktien“), abzugeben („Angebot“), um eine Beteiligung an PATRIZIA von insgesamt bis zu 73 % (vor Einziehung eigener Aktien) zu erreichen.

Das Angebot wird die Zahlung einer Geldleistung von EUR 8,20 je PATRIZIA-Aktie vorsehen, was einer Prämie von ca. 30,2 % gegenüber dem gestrigen Schlusskurs der PATRIZIA-Aktien im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse entspricht. Die Bieterin und/oder mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG können vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage und/oder während der Laufzeit des Angebots PATRIZIA-Aktien in anderer Weise als im Rahmen des Angebots über die Börse oder ausserbörslich erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen schliessen. Die endgültige Anzahl der PATRIZIA-Aktien, auf die sich das Angebot bezieht, wird in der Angebotsunterlage festgelegt werden.

Die Bieterin hält derzeit unmittelbar 54.385.663 PATRIZIA-Aktien, entsprechend einem Anteil von ca. 58,89 % des Grundkapitals der PATRIZIA. Die Bieterin wird mittelbar von Herrn Wolfgang Egger, geschäftsansässig Rudolf-Diesel-Strasse 1, 82166 Gräfelfing, Bundesrepublik Deutschland, kontrolliert.

Darüber hinaus haben die Bieterin und PATRIZIA heute eine Investitions- und Downlisting-Vereinbarung („Investitionsvereinbarung“) abgeschlossen. In der Investitionsvereinbarung ist vorgesehen, dass PATRIZIA – vorbehaltlich der gesellschaftsrechtlichen Sorgfaltspflichten der geschäftsführenden Direktoren und der Mitglieder des Verwaltungsrats – spätestens während der Annahmefrist des Angebots die Beendigung der Zulassung der PATRIZIA-Aktien zum regulierten Markt (Prime Standard) und die Einbeziehung der PATRIZIA-Aktien in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen wird. Die geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsrat der PATRIZIA haben dem Abschluss der Investitionsvereinbarung ohne Mitwirkung von Herrn Wolfgang Egger zugestimmt. Sie begrüssen, dass die Bieterin ihre Beteiligung an der Gesellschaft weiter erhöhen will. Bei dem Angebot handelt es sich nicht um ein Delisting-Erwerbsangebot im Sinne von § 39 Abs. 2 Nr. 1 BörsG.

Die Bieterin hat sich in der Investitionsvereinbarung dazu verpflichtet, für einen Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag mit PATRIZIA abzuschliessen. PATRIZIA hat sich in der Investitionsvereinbarung verpflichtet, vorbehaltlich der gesellschaftsrechtlichen Sorgfaltspflichten des Verwaltungsrats und der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, 4.700.000 als eigene Aktien gehaltene PATRIZIA-Aktien, entsprechend einem Anteil von ca. 5,09 % des Grundkapitals der PATRIZIA, nicht im Rahmen des Angebots einzureichen, sondern nach Vollzug des Angebots einzuziehen.

Das Angebot wird keine Mindestannahmequote, aber übliche Vollzugsbedingungen enthalten und im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage festgelegten Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage muss durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gestattet werden. Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden im Internet unter www.offer-2027.com veröffentlicht. Zudem wird ein Hinweis auf die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Andienung von PATRIZIA-Aktien dar. Die vollständigen Bedingungen und Bestimmungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die Bedingungen und Bestimmungen des Angebots können, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abweichen. Investoren und Aktionären der PATRIZIA wird empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese veröffentlicht sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Ausserdem wird ihnen empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um eine individuelle Beurteilung des Angebots zu erhalten.

Das Angebot wird ausschliesslich auf der Grundlage der anwendbaren Vorschriften des deutschen Rechts, insbesondere des WpÜG und der WpÜG-Angebotsverordnung, und bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“) durchgeführt. Das Angebot wird nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) durchgeführt werden. Entsprechend sind ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Genehmigungen oder Zulassungen für das Angebot eingereicht, veranlasst oder erteilt worden. PATRIZIA-Aktionäre können sich nicht darauf verlassen, dass sie durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) geschützt sind. Diese Mitteilung darf weder ganz noch teilweise in einem anderen Staat veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in dem das Angebot nach geltendem nationalem Recht untersagt wäre.

Sofern die Bieterin und/oder mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage und/oder während der Laufzeit des Angebots PATRIZIA-Aktien in anderer Weise als im Rahmen des Angebots über die Börse oder ausserbörslich erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen schliessen, werden solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen ausserhalb der Vereinigten Staaten und im Einklang mit den anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften, insbesondere dem deutschen Übernahmerecht und den anwendbaren Vorschriften des United States Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils geltenden Fassung („US Exchange Act“), erfolgen. Informationen über entsprechende Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen werden (i) wenn sie vor der Veröffentlichung der Angebotsunterlage abgeschlossen oder vollzogen werden, in der Angebotsunterlage und (ii) wenn sie während der Annahmefrist des Angebots abgeschlossen oder vollzogen werden, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und in einer unverbindlichen englischen Übersetzung auf der Website der Bieterin unter www.offer-2027.com veröffentlicht. Alle Informationen über solche Erwerbe oder Vereinbarungen, die in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht werden, werden auch in den Vereinigten Staaten öffentlich zugänglich sein.

PATRIZIA-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten werden darauf hingewiesen, dass das Angebot im Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben wird, die ein ausländischer Privatemittent (foreign private issuer) im Sinne des US Exchange Act ist und deren Aktien nicht gemäss Section 12 des US Exchange Act registriert sind. Das Angebot erfolgt in den Vereinigten Staaten unter Einhaltung bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften der Vereinigten Staaten und unterliegt grundsätzlich den Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften und Verfahren der Bundesrepublik Deutschland, die sich von den Vorschriften und Verfahren in den Vereinigten Staaten unterscheiden.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine Tatsachenbehauptungen und durch Wörter wie „beabsichtigen“, „werden“, „verfolgen“, „erwarten“, „planen“, „schätzen“ und ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für die künftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die ausserhalb des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und die in der Regel ausserhalb der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Unterlagen oder Mitteilungen oder in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage geäusserten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Unterlagen, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern.

Gräfelfing, den 12.11.2026

First Capital Partner GmbH

 



Ende der WpÜG-Mitteilung

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Börsen: Zielgesellschaft: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200EFPMEGC0Y1YH32

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

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