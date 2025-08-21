Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.08.2025 19:18:23

EQS-PVR: Voltabox AG: Correction of a release from 20.08.2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

Voltabox
7.86 CHF 1152.07%


EQS Voting Rights Announcement: Voltabox AG
Voltabox AG: Correction of a release from 20.08.2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

21.08.2025 / 19:18 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Voltabox AG
Street: Technologiepark 32
Postal code: 33100
City: Paderborn
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 52990067LXA0GDUGW094

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Natural person (first name, surname): Herbert Büttner
Date of birth: 30 Jul 1957

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
EW-Trade AG

5. Date on which threshold was crossed or reached:
19 Aug 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 6.36 % 0.00 % 6.36 % 21,063,073
Previous notification 18.89 % 0.00 % 18.89 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000A2E4LE9 368,165 972,000 1.75 % 4.61 %
Total 1,340,165 6.36 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
%
    Total %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
%
      Total %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Herbert Büttner % % %
Class8 Marketing AG % % %
EW-Trade AG 4.61 % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
Geraer Batterie-Dienst GmbH acquired 2,300,000 shares in Voltabox AG from EW-Trade AG under a share purchase and transfer agreement dated August 19, 2025, and a further 150,000 shares in Voltabox AG from Mr. Herbert Büttner, who controls EW-Trade AG, under a share purchase and transfer agreement dated August 19, 2025.  

Date
21 Aug 2025


21.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Voltabox AG
Technologiepark 32
33100 Paderborn
Germany
Internet: www.voltabox.ag

 
End of News EQS News Service

2187340  21.08.2025 CET/CEST

