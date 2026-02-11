EQS-PVR: TeamViewer SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 10.12.2025 gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
TeamViewer SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 10.12.2025 gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.02.2026 / 19:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|TeamViewer SE
|Strasse, Hausnr.:
|Bahnhofsplatz 2
|PLZ:
|73033
|Ort:
|Göppingen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|3912000FZ0R0KEK9JS42
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|
|Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: Bank of America Corporation
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|0,35 %
|4,78 %
|5,13 %
|163500000
|letzte Mitteilung
|0,33 %
|4,57 %
|4,90 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A2YN900
|0
|565838
|0,00 %
|0,35 %
|US87816Y1064
|0
|1328
|0,00 %
|0,00 %
|Summe
|567166
|0,35 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Recht auf Rückruf
|n/a
|n/a
|404729
|0,25 %
|Nutzungsrecht
|n/a
|n/a
|291008
|0,18 %
|Physical Swaps
|18/12/2025 - 22/01/2026
|n/a
|5013000
|3,07 %
|
|
|Summe
|5708737
|3,50 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Swaps
|22/12/2025 - 16/03/2029
|n/a
|Bar
|2108728
|1,29 %
|
|
|
|Summe
|2108728
|1,29 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Bank of America Corporation
| %
| %
| %
|NB Holdings Corporation
| %
| %
| %
|BAC North America Holding Company
| %
| %
| %
|Bank of America, National Association
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Bank of America Corporation
| %
| %
| %
|NB Holdings Corporation
| %
| %
| %
|BofA Securities, Inc.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Bank of America Corporation
| %
| %
| %
|NB Holdings Corporation
| %
| %
| %
|BofAML Jersey Holdings Limited
| %
| %
| %
|BofAML EMEA Holdings 2 Limited
| %
| %
| %
|Merrill Lynch International
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
11.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News