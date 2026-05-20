Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’399 0.3%  SPI 18’951 0.4%  Dow 49’879 1.0%  DAX 24’732 1.4%  Euro 0.9152 -0.1%  EStoxx50 5’974 2.1%  Gold 4’534 1.2%  Bitcoin 60’957 0.6%  Dollar 0.7873 -0.2%  Öl 105.9 -4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Ausblick: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Rüstungsboom vor Dämpfer? KNDS stösst RENK-Aktien ab
Jobabbau 2026: Warum Cisco, Cloudflare und andere Tech-Konzerne Stellen streichen
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Suche...

SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.05.2026 18:02:03

EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

SUSS MicroTec
79.66 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: SUSS MicroTec SE
SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

20.05.2026 / 18:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: SUSS MicroTec SE
Strasse, Hausnr.: Schleissheimer Strasse 90
PLZ: 85748
Ort: Garching
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3KRUTSYDK7N87

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Janus Henderson Group Plc
Registrierter Sitz, Staat: St. Helier, Jersey

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
15.05.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 4,99857236558 % 0,00 % 4,99857236558 % 19.115.538
letzte Mitteilung 5,04 % 0,00 % 5,04 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A1K0235 0 955.504 0,00 % 5,00 %
Summe 955.504 4,99857236558 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Janus Henderson Group Plc % % %
Janus Henderson UK (Holdings) Limited % % %
Janus Henderson Investors UK Limited 4,99 % % %

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
19.05.2026


20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SUSS MicroTec SE
Schleissheimer Strasse 90
85748 Garching
Deutschland
Internet: www.suss.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2330238  20.05.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.05.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 SUSS MicroTec Buy UBS AG
11.05.26 SUSS MicroTec Halten DZ BANK
08.05.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:51 Deutschlands Chemieriesen im Wandel
10:46 BNP Paribas: WM 2026 - es darf geträumt werden
09:47 SG-Marktüberblick: 20.05.2026
09:25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Gap geschlossen
19.05.26 Julius Bär: 9.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Swiss Market® Index, EURO STOXX 50® Index, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
19.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Geberit, Swatch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’929.07 19.65 S4BB8U
Short 14’213.80 13.78 BRWSBU
Short 14’724.89 9.00 SNHBVU
SMI-Kurs: 13’399.29 20.05.2026 17:30:37
Long 12’817.92 19.65 SXEBDU
Long 12’546.73 13.92 SW7BAU
Long 12’009.30 8.91 SDMB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Commerzbank-Aktie fester: Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes gegen UniCredit
Michael Saylors neue Bitcoin-Wette: Genialer Coup oder riskantes Schneeballsystem?
Analysten heben den Daumen: Aktien von SAP legen kräftig zu - ServiceNow rutschen ins Minus
Goldpreis im Fokus: Zeichnet sich eine Bodenbildung ab?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
NVIDIA-Aktie in Rot: Experten sehen vor Zahlen weiter Potenzial
Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester

Top-Rankings

NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Die Deutsche Bank hielt auch im ersten Quartal 2026 Beteiligungen an verschiedenen US-Unternehme ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.