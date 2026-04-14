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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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14.04.2026 17:26:55

EQS-PVR: Siemens AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Siemens
218.95 CHF 5.21%
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
Siemens AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

14.04.2026 / 17:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Siemens Aktiengesellschaft
Strasse, Hausnr.: Werner-von-Siemens-Str. 1
PLZ: 80333
Ort: München
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): W38RGI023J3WT1HWRP32

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Amundi S.A.
Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
08.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 3,14 % 0,04 % 3,18 % 782.000.000
letzte Mitteilung 2,9642 % 0,0015 % 2,9657 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0007236101 0 24.595.799 0,00 % 3,14 %
Summe 24.595.799 3,14 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Wertpapierleihe (mit Rückforderungsanspruch) 306.035 0,04 %
    Summe 306.035 0,04 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi Ireland Limited % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
CPR AM % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi Deutschland GmbH % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi SGR SpA. % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi Austria GmbH % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi Hong-Kong Ltd % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi Singapore Ltd % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
SABADELL ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C. % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi Japan Ltd % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Societe Generale Gestion % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi Iberia SGIIC, SA % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi Taiwan Limited % % %

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
14.04.2026


14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Deutschland
Internet: www.siemens.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

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