EQS-PVR: Siemens AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
Siemens AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.04.2026 / 17:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Strasse, Hausnr.:
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|PLZ:
|80333
|Ort:
|München
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|W38RGI023J3WT1HWRP32
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: Amundi S.A.
Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,14 %
|0,04 %
|3,18 %
|782.000.000
|letzte Mitteilung
|2,9642 %
|0,0015 %
|2,9657 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0007236101
|0
|24.595.799
|0,00 %
|3,14 %
|Summe
|24.595.799
|3,14 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Wertpapierleihe (mit Rückforderungsanspruch)
|
|
|306.035
|0,04 %
|
|
|Summe
|306.035
|0,04 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|Amundi Asset Management S.A.S.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|Amundi Asset Management S.A.S.
| %
| %
| %
|Amundi Ireland Limited
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|CPR AM
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|Amundi Asset Management S.A.S.
| %
| %
| %
|Amundi Deutschland GmbH
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|Amundi Asset Management S.A.S.
| %
| %
| %
|Amundi SGR SpA.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|Amundi Asset Management S.A.S.
| %
| %
| %
|Amundi Austria GmbH
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|Amundi Asset Management S.A.S.
| %
| %
| %
|Amundi Hong-Kong Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|Amundi Asset Management S.A.S.
| %
| %
| %
|Amundi Singapore Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|Amundi Asset Management S.A.S.
| %
| %
| %
|Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|Amundi Asset Management S.A.S.
| %
| %
| %
|SABADELL ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|Amundi Asset Management S.A.S.
| %
| %
| %
|Amundi Japan Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|Societe Generale Gestion
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|Amundi Asset Management S.A.S.
| %
| %
| %
|Amundi Iberia SGIIC, SA
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Amundi S.A.
| %
| %
| %
|Amundi Asset Management S.A.S.
| %
| %
| %
|Amundi Taiwan Limited
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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