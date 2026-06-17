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Semperit Aktie 413561 / AT0000785555

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17.06.2026 17:58:23

EQS-PVR: Semperit AG Holding: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Semperit
15.05 EUR 0.00%
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Semperit AG Holding
Semperit AG Holding: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

17.06.2026 / 17:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Wien,  17.6.2026

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstösst.

 

1. Emittent: Semperit Aktiengesellschaft Holding

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräusserung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person
Name: B&C Privatstiftung
Sitz: Wien
Staat: Österreich

4. Namen der Aktionäre:  B&C Holding Österreich GmbH

5. Datum der Schwellenberührung: 16.6.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
58,48 %		  
4,97 %		  
63,45 %		  
20 573 434
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
54,18 %		  
 		  
54,18 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000785555   12 031 400   58,48 %
Subsumme A 12 031 400 58,48 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
Angebot gemäss §4 ÜbG 26.06.2026 26.06.2026 1 022 192 4,97 %
    Subsumme B.1 1 022 192 4,97 %

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 B&C Privatstiftung        
2 B&C Holding Österreich GmbH 1   4,97 % 4,97 %
3 B&C Industrieholding GmbH 2      
4 B&C Holding GmbH 3      
5 B&C Beteiligungsmanagement GmbH 4      
6 Austrowaren HandelsgmbH 5      
7 B&C Kratos Holding GmbH 6 4,18 %   4,18 %
8 B&C KB Holding GmbH 2 54,30 %   54,30 %
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Die B&C Holding Österreich GmbH hat am 17. April 2026 ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäss §§ 4 ff Übernahmegesetz zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der Semperit Aktiengesellschaft Holding, die nicht im Besitz der B&C-Gruppe gehalten werden, veröffentlicht. Bis zum Ende der Annahmefrist wurden bei der Annahme- und Zahlstelle insgesamt Annahmeerklärungen bezüglich 1.022.192 Semperit Aktien eingereicht. Die Abwicklung des Angebots erfolgt spätestens am Freitag, den 26. Juni 2026. Die Annahmeerklärungen werden hiermit als Finanzinstrumente gemäss § 131 Abs 1 Z 1 BörseG gemeldet. (Dies ist eine Korrekturmeldung zur Meldung vom 16.06.2026.)

 

 Wien am  17.6.2026

 


17.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Internet: www.semperitgroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2348458  17.06.2026 CET/CEST

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