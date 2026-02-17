Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
17.02.2026 09:49:33
EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Scout24 SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
17.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstrasse 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2277450 17.02.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Scout24
|
09:49
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09:33
|Anleger in Frankfurt warten auf Impulse: DAX beginnt den Handel kaum verändert (finanzen.ch)
|
16.02.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.02.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.ch)
