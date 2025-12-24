Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
24.12.2025 15:33:13
EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Scout24 SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
24.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstrasse 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2251428 24.12.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Scout24
|
15:33
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15:33
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
23.12.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
23.12.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.12.25
|EQS-DD: Scout24 SE: Dr. Hans-Holger und Annemone Albrecht, buy (EQS Group)
|
19.12.25
|EQS-DD: Scout24 SE: Dr. Hans-Holger und Annemone Albrecht, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Scout24
|11.12.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
