EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Scout24 SE

Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution



18.05.2026 / 18:08 CET/CEST

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Notification of Major Holdings



1. Details of issuer Name: Scout24 SE Street: Invalidenstrasse 65 Postal code: 10557 City: Berlin

Germany Legal Entity Identifier (LEI): 5493007EIKM2ENQS7U66

2. Reason for notification X Acquisition/disposal of shares with voting rights Acquisition/disposal of instruments Change of breakdown of voting rights Other reason:



3. Details of person subject to the notification obligation Legal entity: Amundi S.A.

City of registered office, country: Paris, France

4. Names of shareholder(s)

holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.



5. Date on which threshold was crossed or reached: 13 May 2026

6. Total positions % of voting rights attached to shares

(total of 7.a.) % of voting rights through instruments

(total of 7.b.1 + 7.b.2) Total of both in %

(7.a. + 7.b.) Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG New 4.94 % 0.36 % 5.31 % 73500000 Previous notification 5.10 % 0.27 % 5.37 % /

7. Details on total positions

a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG) ISIN Absolute In % Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) DE000A12DM80 0 3634263 0 % 4.94 % Total 3634263 4.94 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in % Securities lent (right to recall) 266361 0.36 % 0 0 % Total 266361 0 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in % 0 0 % Total 0 0 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation

Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.). X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more) Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. 4.51 % % % - % % % Amundi S.A. % % % CPR AM % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. 4.51 % % % Amundi Deutschland GmbH % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. 4.51 % % % Amundi Japan Ltd % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. 4.51 % % % Amundi Ireland Limited % % % - % % % - % % % - % % % - % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG

(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)



Date of general meeting:

Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:

Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both % % %

10. Other explanatory remarks:



Date

18 May 2026

holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)Date of general meeting:Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:Date

18.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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