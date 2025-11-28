Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’822 -0.1%  SPI 17’626 -0.1%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’810 0.2%  Euro 0.9322 -0.1%  EStoxx50 5’658 0.1%  Gold 4’174 0.4%  Bitcoin 73’803 0.5%  Dollar 0.8056 0.1%  Öl 63.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Airbus-Aktie fester: Einschränkung von Starts bestimmter Flugzeuge bei Vereisungsbedingungen
Fraport-Aktie tiefer: Frankfurter Flughafenbetreiber erweitert Brasilien-Portfolio
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt
Lufthansa-Aktie fester: Keine Streichung von weiteren innerdeutschen Strecken
LUKB-Aktie schwächer: Bernadette Koch zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen
Suche...

SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 13:18:43

EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

SAF-HOLLAND
13.55 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: SAF-HOLLAND SE
SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

28.11.2025 / 13:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: SAF-HOLLAND SE
Strasse, Hausnr.: Hauptstrasse 26
PLZ: 63856
Ort: Bessenbach
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 222100QJQLUJHWREL058

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Abgestimmtes Verhalten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: JPMorgan Chase Bank, National Association
Registrierter Sitz, Staat: Columbus, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
25.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 2,96 % 0,00 % 2,96 % 45394302
letzte Mitteilung 4,99 % 0,00 % 4,99 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000SAFH001 0 1342031 0,00 % 2,96 %
Summe 1342031 2,96 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
  Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
 

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
26.11.2025


28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND SE
Hauptstrasse 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Internet: www.safholland.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237416  28.11.2025 CET/CEST