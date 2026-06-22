Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’849 0.5%  SPI 19’571 0.5%  Dow 51’713 0.3%  DAX 25’140 0.6%  Euro 0.9239 -0.2%  EStoxx50 6’311 0.3%  Gold 4’191 0.8%  Bitcoin 52’070 1.8%  Dollar 0.8086 0.1%  Öl 78.3 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: FedEx verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte
Kursfeuerwerk an der Wall Street: NVIDIA-Mega-Deal katapultiert die Super Micro-Aktie in die Höhe
Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben
Avolta-Aktie im Blick: Zehnjahresvertrag am Flughafen Orlando erhalten
Suche...

RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.06.2026 21:09:53

EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

RWE
51.58 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

EQS Voting Rights Announcement: RWE Aktiengesellschaft
RWE Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

22.06.2026 / 21:09 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
22 Jun 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 0.00 % 743841217
Previous publication 5.010 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
% %


22.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
Internet: www.rwe.com

 
End of News EQS News Service

2351444  22.06.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten