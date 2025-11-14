Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
14.11.2025 11:38:43
EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Rheinmetall AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
14.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Rheinmetall AG
|Rheinmetall Platz 1
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.rheinmetall.com
|End of News
|EQS News Service
|
2230148 14.11.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
11:38
|EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Freitagvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Mittag (finanzen.ch)
|12.11.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
