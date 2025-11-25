RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
25.11.2025 07:19:44
EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Voting Rights Announcement: RENK Group AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
25.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|RENK Group AG
|Gögginger Strasse 73
|86159 Augsburg
|Germany
|Internet:
|https://www.renk.com
|End of News
|EQS News Service
2235278 25.11.2025 CET/CEST
Nachrichten zu RENK
07:19
|EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
07:19
|EQS-PVR: RENK Group AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
24.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
24.11.25
|RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag ins Minus (finanzen.ch)
24.11.25
|Montagshandel in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
24.11.25
|RENK Aktie News: RENK am Montagmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
24.11.25
|XETRA-Handel: Anleger lassen MDAX steigen (finanzen.ch)
24.11.25
|EQS-DD: RENK Group AG: Dr. Alexander Sagel, buy (EQS Group)
Analysen zu RENK
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Inside Fonds
