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Readcrest Capital Aktie 150236416 / DE000A0LE3J1

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30.07.2026 19:08:43

EQS-PVR: Readcrest Capital AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Readcrest Capital
1.49 EUR 0.00%
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Readcrest Capital AG
Readcrest Capital AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.07.2026 / 19:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Readcrest Capital AG
Strasse, Hausnr.: Hermannstrasse 40
PLZ: 20095
Ort: Hamburg
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 8945004D7BZ2T9FUK105

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Celina Schwerdtfeger
Geburtsdatum: 18.09.2003
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Florian Schwerdtfeger
Geburtsdatum: 16.10.2006

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
CFS Beteiligungsgesellschaft mbH

5. Datum der Schwellenberührung:
27.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 13,11 % 0,00 % 13,11 % 46902379
letzte Mitteilung 0,00 % 0,00 % 0,00 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A0LE3J1 0 6150000 0,00 % 13,11 %
Summe 6150000 13,11 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
- Celina Schwerdtfeger und Florian Schwerdtfeger % % %
- CFS Verwaltung eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts % % %
- CFS Beteiligungsgesellschaft mbH 13,11 % % 13,11 %

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
29.07.2026


30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Readcrest Capital AG
Hermannstrasse 40
20095 Hamburg
Deutschland
Internet: www.readcrest.com
LEI Code: 8945004D7BZ2T9FUK105

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2374464  30.07.2026 CET/CEST

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