04.09.2025 07:55:33
EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: PUMA SE
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
04.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|PUMA SE
|PUMA WAY 1
|91074 Herzogenaurach
|Germany
|Internet:
|www.puma.com
|End of News
|EQS News Service
|
2192890 04.09.2025 CET/CEST
Nachrichten zu PUMA SE
|
07:55
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07:51
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|XETRA-Handel: MDAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
03.09.25
|MDAX aktuell: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
02.09.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu PUMA SE
|03.09.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|26.08.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|26.08.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.25
|PUMA Sell
|UBS AG
