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PSI Software Aktie 10263289 / DE000A0Z1JH9

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28.07.2026 15:18:34

EQS-PVR: PSI Software SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 20.07.2026 gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

PSI Software
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EQS Stimmrechtsmitteilung: PSI Software SE
PSI Software SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 20.07.2026 gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

28.07.2026 / 15:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: PSI Software SE
Strasse, Hausnr.: Dircksenstrasse 42-44
PLZ: 10178
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900OS5AIRXC3T2J37

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
acting in concert

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: E.ON SE
Registrierter Sitz, Staat: Essen, Deutschland

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Zest BidCo GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:
15.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 76,56 % 0,00 % 76,56 % 15697366
letzte Mitteilung 17,77 % 0,00 % 17,77 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A0Z1JH9 0 12018415 0,00 % 76,56 %
Summe 12018415 76,56 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
E.ON SE % % %
E.ON Beteiligungen GmbH % % %
E.ON Verwaltungs GmbH 76,56 % % 76,56 %

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Wechselseitige Zurechnung auf Grundlage einer Aktionärsvereinbarung  

Datum
28.07.2026


28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PSI Software SE
Dircksenstrasse 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Internet: www.psi.de
LEI Code: 529900OS5AIRXC3T2J37

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2372820  28.07.2026 CET/CEST

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