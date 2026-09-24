Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’916 0.0%  SPI 19’739 -0.1%  Dow 51’512 -0.7%  DAX 25’352 -0.2%  Euro 0.9409 0.1%  EStoxx50 6’291 -0.1%  Gold 4’259 -0.7%  Bitcoin 69’089 -0.8%  Dollar 0.8274 0.3%  Öl 104.4 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
easyJet-Aktie im Fokus: Drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz aufgenommen
Underweight für Brenntag SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
JP Morgan Chase & Co. verleiht BASF-Aktie Underweight in jüngster Analyse
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Schneider Electric-Aktie freundlich: Übernahmeangebot für bulgarische Shelly Group geplant
Suche...
ETF Sparplan

NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 12:43:22

EQS-PVR: NORMA Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

NORMA Group
15.37 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

EQS Voting Rights Announcement: NORMA Group SE
NORMA Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

24.09.2026 / 12:43 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
24 Sep 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 39.205 % 31,862,400
Previous publication 9.998 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
12.491.584 0 39.205 % 0 %


24.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Germany
Internet: www.normagroup.com
LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46

 
End of News EQS News Service

2404626  24.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NORMA Group SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NORMA Group SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.08.26 NORMA Group Hold Warburg Research
12.08.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
12.08.26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

12:50 Logo WHS Nasdaq stürzt vom Rekordhoch ab – 108 DAX-Punkte im Live Trading!
12:41 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
11:31 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
10:53 UBS Logo UBS KeyInvest: IT-Sicherheit – Mehr Schutz wegen KI/Straumann – Eine Patt-Situation
10:27 SMI verliert an Fahrt
09:18 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen trüben die Stimmung
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’430.45 19.61 SDB1PU
Short 14’734.44 13.65 SY7BHU
Short 15’278.56 8.87 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’916.29 24.09.2026 12:46:41
Long 13’287.23 19.61 SOB7MU
Long 12’988.96 13.78 S95BFU
Long 12’439.61 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie tiefer: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
UBS-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag im Aufwind
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
Zurich-Aktie schwächer: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
BioNTech-Gründer Sahin gründet neues Unternehmen Arife
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.