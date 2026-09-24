NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
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|
24.09.2026 12:43:22
EQS-PVR: NORMA Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
|
EQS Voting Rights Announcement: NORMA Group SE
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
24.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Germany
|Internet:
|www.normagroup.com
|LEI Code:
|5299000LM9HC76W5XD46
|End of News
|EQS News Service
|
2404626 24.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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|EQS-PVR: NORMA Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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