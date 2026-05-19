Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

19.05.2026 17:18:23

EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

Mercedes-Benz Group
45.40 CHF 0.67%
EQS Voting Rights Announcement: Mercedes-Benz Group AG
Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

19.05.2026 / 17:18 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Mercedes-Benz Group AG
Street: Mercedesstrasse 120
Postal code: 70372
City: Stuttgart
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900R27DL06UVNT076

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Bank of America Corporation
City of registered office, country: Wilmington, DE, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
13 May 2026

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 0.41 % 5.02 % 5.43 % 962903703
Previous notification 0.40 % 4.99998 % 5.40 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE0007100000 0 3908760 0.00 % 0.41 %
US2338252073 0 39037 0.00 % 0 %
Total 3947797 0.41 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Physical Call Options 08/01/2027 - 02/02/2028 n/a 16138923 1.68 %
Right to Recall n/a n/a 2858716 0.30 %
Rights of Use n/a n/a 545341 0.06 %
Physical Call Options 19/06/2026 - 17/12/2027 n/a 8470000 0.88 %
Physical Options 05/11/2026 - 09/08/2029 n/a 5887 0 %
Physical Call Options 08/01/2027 - 02/02/2028 n/a 16138923 1.68 %
    Total 28018867 2.91 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Swaps 27/05/2026 - 20/03/2031 n/a Cash 8127392 0.84 %
Put Options 15/05/2026 - 15/12/2028 n/a Physical 11976500 1.24 %
Option 30/03/2027 n/a Cash 1264 0 %
Put Option 19/06/2026 n/a Cash 97743 0.01 %
Call Option 19/06/2026 n/a Cash 86969 0.01 %
Put Options 08/01/2027 - 02/02/2028 n/a Physical 16138923 1.68 %
Put Options 08/01/2027 - 02/02/2028 n/a Physical 16138923 1.68 %
      Total 20289868 2.11 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BofAML Jersey Holdings Limited % % %
BofAML EMEA Holdings 2 Limited % % %
Merrill Lynch International % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BAC North America Holding Company % % %
Bank of America, National Association % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BofA Securities, Inc. % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BAC North America Holding Company % % %
Bank of America, National Association % % %
U.S. Trust Company of Delaware % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
Merrill Lynch International, LLC % % %
Merrill Lynch B.V. % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
Ad 7.b The put and call options amounting to a percentage of 1,68% each were not aggregated as they relate to a collar transaction and a back-to-back collar transaction, respectively, under which, on a consolidated basis, Bank of America Corporation can acquire 1,68% of the voting rights in Mercedes-Benz Group AG (or receive an equivalent amount in cash) only once. 

Date
19 May 2026


19.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
2330112  19.05.2026 CET/CEST

