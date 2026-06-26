Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’127 -0.7%  SPI 19’910 -0.7%  Dow 51’921 0.1%  DAX 24’693 -1.2%  Euro 0.9222 0.1%  EStoxx50 6’217 -0.8%  Gold 4’048 0.5%  Bitcoin 48’458 0.1%  Dollar 0.8085 -0.2%  Öl 72.6 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Micron Technology951691Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie etwas tiefer: Volkswagen will offenbar weitere 50'000 Stellen streichen
Swiss Re führt neue Einheit für Geschäft mit Maklern ein - Aktie steigt
Airbus-Aktie schwächer: Rüstungspartnerschaft mit Kawasaki Heavy Industries nimmt Form an
Henkel vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Xbox wird teurer, Microsoft-Aktie schwächer: Diese Faktoren belasten den Konzern
Suche...
eToro entdecken

LS telcom Aktie 1197053 / DE0005754402

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.06.2026 11:22:03

EQS-PVR: LS telcom AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

LS telcom
3.98 EUR 5.01%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: LS telcom AG
LS telcom AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

26.06.2026 / 11:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: LS telcom AG
Strasse, Hausnr.: Im Gewerbegebiet 31-33
PLZ: 77839
Ort: Lichtenau
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 52990083R241IFH91Z77

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Axxion S.A.
Registrierter Sitz, Staat: Grevenmacher, Luxemburg

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
23.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 3,44 % 0,00 % 3,44 % 5817000
letzte Mitteilung 0,86 % 0,00 % 0,86 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005754402 200000 0 3,44 % 0,00 %
Summe 200000 3,44 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
  Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
24.06.2026


26.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LS telcom AG
Im Gewerbegebiet 31-33
77839 Lichtenau
Deutschland
Internet: www.LStelcom.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2354972  26.06.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu LS telcom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten