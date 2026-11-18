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18.11.2026 13:31:11
EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Lenzing AG
Overview
Details
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity
In case of proxy voting
Receipt of participation notification on 17.11.2026
18.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Austria
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|End of News
|EQS News Service
|
2437684 18.11.2026 CET/CEST
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