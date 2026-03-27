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Lenzing Aktie 428654 / AT0000644505

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27.03.2026 11:47:23

EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

Lenzing
22.37 CHF -0.17%
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EQS Voting Rights Announcement: Lenzing AG
Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

27.03.2026 / 11:47 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Overview 

  1. Issuer: Lenzing Aktiengesellschaft
  2. Reason for the notification: 
    1. Acquisition or disposal of financial/other instruments
  3. Person(s) subject to notification obligation:
     
 
Name 		 
City		  
Country
The Goldman Sachs Group, Inc. Wilmington United States of America (USA)

 

  1. Name of shareholder(s): Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
  2. Date on which the threshold was crossed or reached: 24.03.2026
  3. Total positions

 

   
% of voting rights attached to shares (7.A)		 % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Total of both in % (7.A + 7.B)		  
Total number of voting rights of issuer
Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached  
6,44 %		  
3,57 %		  
10,01 %		  
38 618 180
Position of previous notification (if applicable)  
6,44 %		  
3,43 %		  
9,87 %		  

 

 

 

 

Details

  1. Notified details of the resulting situation:

 

A: Voting rights attached to shares

ISIN Code		 Number of voting rights % of voting rights
Direct
(Sec 130 BörseG 2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG 2018)		 Direct
(Sec 130 BörseG 2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG
2018)
AT0000644505   2 486 084   6,44 %
SUBTOTAL A 2 486 084 6,44 %

 

 

B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument
Expiration Date
Exercise Period		 Number of voting
rights that may be
acquired if the
instrument is exercised
% of voting rights
Securities Lending Open N/A 813 468 2,11 %
    SUBTOTAL B.1 813 468 2,11 %

 

 

B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018
Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical /
Cash Settlement		 Number of
voting rights		 % of voting rights
Swap 19/03/2036 N/A Cash 565 226 1,46 %
      SUBTOTAL B.2 565 226 1,46 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity

 

No. Name Directly controlled by No. Shares held  directly (%) Financial/other instruments held  directly (%) Total of both (%)
1 The Goldman Sachs Group, Inc.        
2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1      
3 Goldman Sachs Group UK Limited 2      
4 Goldman Sachs International 3 0,00 % 1,78 % 1,78 %
5 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,00 % 1,69 % 1,69 %
6 Goldman Sachs Bank USA 1      
7 Goldman Sachs Bank Europe SE 6 0,00 % 0,11 % 0,11 %
8 GSAM Holdings LLC 1      
9 Goldman Sachs Asset Management, L.P. 8 0,00 % 0,00 % 0,00 %
10 GSAMI Holdings I LLC 8      
11 GSAMI Holdings II Ltd 10      
12 Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd 11      
13 Goldman Sachs Asset Management International 12  0,04 %  0,00 %  0,04 %
14 Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC 8      
15 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd 14      
16 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd 15      
17 Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. 16      
18 Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. 17      
19 Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. 18      
20 Goldman Sachs Asset Management B.V. 19 6,39 % 0,00 % 6,39 %
           

 

 

  1. In case of proxy voting
    1. Date of general meeting: -
    2. Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.

 

  1. Other comments: -

 

Receipt of participation notification on 26.03.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.03.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Lenzing AG
4860 Lenzing
Austria
Internet: www.lenzing.com

 
End of News EQS News Service

2299336  27.03.2026 CET/CEST

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Long 12’036.53 19.15 SSBBTU
Long 11’776.83 13.74 SVFBVU
Long 11’264.18 8.90 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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