Lenzing Aktie 428654 / AT0000644505
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27.03.2026 11:47:23
EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Lenzing AG
Overview
Details
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity
Receipt of participation notification on 26.03.2026
27.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Austria
|Internet:
|www.lenzing.com
|End of News
|EQS News Service
|
2299336 27.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Lenzing AG
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11:47
|EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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11:47
|EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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09:29
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
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09:29
|Verluste in Wien: ATX fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
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25.03.26
|Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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25.03.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
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25.03.26
|Freundlicher Handel: ATX legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
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25.03.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Lenzing AG
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