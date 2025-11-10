Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LEIFHEIT Aktie 339919 / DE0006464506

10.11.2025 09:13:23

EQS-PVR: Leifheit Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

LEIFHEIT
13.85 CHF -0.03%
EQS Voting Rights Announcement: LEIFHEIT Aktiengesellschaft
Leifheit Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

10.11.2025 / 09:13 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Leifheit Aktiengesellschaft
Street: Leifheitstrasse 1
Postal code: 56377
City: Nassau
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900DBX574P554QO57

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
X Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Alantra EQMC Asset Management, SGIIC, S.A.
City of registered office, country: Madrid, Spain

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
EQMC ICAV

5. Date on which threshold was crossed or reached:
04 Nov 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 21.27 % 0.00 % 21.27 % 9,170,000
Previous notification 15.42 % 0.00 % 15.42 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE0006464506 0 1,950,824 0.00 % 21.27 %
Total 1,950,824 21.27 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
    Total 0 0.00 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
      Total 0 0.00 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
X Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
  Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
 

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
07 Nov 2025


10.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheitstrasse 1
56377 Nassau
Germany
Internet: www.leifheit-group.com

 
End of News EQS News Service

2226594  10.11.2025 CET/CEST

