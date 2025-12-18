Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

18.12.2025 09:43:43

EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

LANXESS
15.90 CHF -1.38%
EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft
LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

18.12.2025 / 09:43 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: LANXESS Aktiengesellschaft
Street: Kennedyplatz 1
Postal code: 50569
City: Cologne
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900PTLRE72EMYIJ77

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
X Other reason:
Voluntary group notification with triggered threshold on subsidiary level

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: The Goldman Sachs Group, Inc.
City of registered office, country: Wilmington, DE, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
11 Dec 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 0.99 % 6.05 % 7.03 % 86346303
Previous notification 0.61 % 5.70 % 6.31 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE0005470405 0 852831 0 % 0.99 %
Total 852831 0.99 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Right To Recall Open 422122 0.49 %
Right Of Use Open 792610 0.92 %
Call Warrant 24.01.2028 181797 0.21 %
Swap 24.01.2028 196156 0.23 %
    Total 1592684 1.84 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Put Option 20.03.2026 Physical 2100000 2.43 %
Swap 10.12.2035 Cash 1414723 1.64 %
Call Warrant 31.12.2030 Cash 112784 0.13 %
      Total 3627507 4.20 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GSAM Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GSAM Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd % % %
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd % % %
Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. % % %
Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. % % %
Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. % % %
Goldman Sachs Asset Management B.V. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs Bank USA % % %
Goldman Sachs Bank Europe SE % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs & Co. LLC % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % %
Goldman Sachs Group UK Limited % % %
Goldman Sachs International % % 5.08 %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
17 Dec 2025


18.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: LANXESS Aktiengesellschaft
Kennedyplatz 1
50569 Cologne
Germany
Internet: www.lanxess.com

 
End of News EQS News Service

2247394  18.12.2025 CET/CEST

