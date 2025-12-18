LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.12.2025 09:43:43
EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
18.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|LANXESS Aktiengesellschaft
|Kennedyplatz 1
|50569 Cologne
|Germany
|Internet:
|www.lanxess.com
|End of News
|EQS News Service
|
2247394 18.12.2025 CET/CEST
Nachrichten zu LANXESS AG
|
09:43
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
17.12.25
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
17.12.25
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
Analysen zu LANXESS AG
|16.12.25
|LANXESS Sell
|UBS AG
|28.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|16.12.25
|LANXESS Sell
|UBS AG
|28.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|LANXESS Sell
|UBS AG
|28.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall
Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.
Themen im Gespräch:
💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX wenig verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt werden am Donnerstag kaum Veränderungen verzeichnet. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.