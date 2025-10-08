LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
08.10.2025 12:50:13
EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
08.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|LANXESS Aktiengesellschaft
|Kennedyplatz 1
|50569 Cologne
|Germany
|Internet:
|www.lanxess.com
|End of News
|EQS News Service
|
2209562 08.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu LANXESS AG
|
12:50
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
09:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Mittwochvormittag nach (finanzen.ch)
|
07.10.25
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu LANXESS AG
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
