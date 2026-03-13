KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.03.2026 14:11:33
EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: KION GROUP AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
13.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Strasse 8
|60549 Frankfurt/Main
|Germany
|Internet:
|www.kiongroup.com
|End of News
|EQS News Service
|
2291294 13.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
14:11
|EQS-PVR: KION GROUP AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
14:11
|EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
|
10.03.26
|MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu KION GROUP AG
|05.03.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|02.03.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX freundlich -- Wall Street startet fester -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann kleine Zuschläge verzeichnen. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich ebenso in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen beginnen den Handel am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.