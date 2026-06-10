K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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|
10.06.2026 18:05:03
EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: K+S Aktiengesellschaft
Die Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Deutschland hat uns gemäss § 43 Abs. 1 WpHG am 10.06.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 29.05.2026 über Folgendes informiert:
10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Deutschland
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2343522 10.06.2026 CET/CEST
Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren
Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu K+S AG
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Quality statt Hype – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall
Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Frank Häusler, Head Investments bei der Dreyfus Bank, über langfristige Anlagestrategien, Quality-Aktien, Asset Allocation und die Zukunft der Vermögensverwaltung.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum Ruhe und Strategie in volatilen Märkten wichtiger sind als kurzfristige News
Weshalb Asset Allocation für Dreyfus der wichtigste Hebel im Portfolio ist
Warum Quality-Aktien im Zentrum der Aktienstrategie stehen
Wie Dreyfus Aktien über Sektoren und globale Peer Groups analysiert
Warum die Bank stärker auf Aktien, Gold und Schweizer Immobilien setzt
Welche Rolle Hedgefonds und Bitcoin künftig als Beimischung spielen können
Wie Frank Häusler privat investiert und warum er konsequent langfristig zukauft
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/