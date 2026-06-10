Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’463 0.8%  SPI 19’011 0.7%  Dow 50’262 -1.2%  DAX 24’195 -1.0%  Euro 0.9222 0.1%  EStoxx50 6’010 -0.7%  Gold 4’131 -3.1%  Bitcoin 49’567 0.5%  Dollar 0.7981 0.0%  Öl 93.9 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin im Geopolitik-Stresstest: Fluchtwährung oder Spekulationsobjekt?
Ausblick: AT&S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Sanofi stellt wichtige Studie zu experimentellem Wirkstoff Riliprubart ein - Aktie leichter
KI-Aktien: Der Boom ist noch lange nicht vorbei
Ausblick: Oracle stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.06.2026 18:05:03

EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

K+S
12.15 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

10.06.2026 / 18:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Deutschland hat uns gemäss § 43 Abs. 1 WpHG am 10.06.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 29.05.2026 über Folgendes informiert:

  • Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinn.
  • Der Meldepflichtige beabsichtigt innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.
  • Der Meldepflichtige strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten an.
  • Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an.
  • Hinsichtlich der Herkunft der Mittel handelt es sich zu 100% um Eigenmittel, die der Meldepflichtige zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte eingesetzt hat.

10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel
Deutschland
Internet: www.k-plus-s.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2343522  10.06.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu K+S AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu K+S AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:44 K+S Halten DZ BANK
03.06.26 K+S Halten DZ BANK
03.06.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
01.06.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
22.05.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Quality statt Hype – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall

Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Frank Häusler, Head Investments bei der Dreyfus Bank, über langfristige Anlagestrategien, Quality-Aktien, Asset Allocation und die Zukunft der Vermögensverwaltung.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum Ruhe und Strategie in volatilen Märkten wichtiger sind als kurzfristige News
Weshalb Asset Allocation für Dreyfus der wichtigste Hebel im Portfolio ist
Warum Quality-Aktien im Zentrum der Aktienstrategie stehen
Wie Dreyfus Aktien über Sektoren und globale Peer Groups analysiert
Warum die Bank stärker auf Aktien, Gold und Schweizer Immobilien setzt
Welche Rolle Hedgefonds und Bitcoin künftig als Beimischung spielen können
Wie Frank Häusler privat investiert und warum er konsequent langfristig zukauft

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Quality statt Hype – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

17:53 Ein leichtes Beben auf dem Markt
09:52 SG-Marktüberblick: 10.06.2026
08:58 Nahost-Konflikt eskaliert erneut
07:00 Quality statt Hype – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall
06:07 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kursschwäche hält an
09.06.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) on ASML Holding NV
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’007.98 19.64 SNABAU