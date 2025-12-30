EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: K+S Aktiengesellschaft

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: K+S Aktiengesellschaft Strasse, Hausnr.: Bertha-von-Suttner-Str. 7 PLZ: 34131 Ort: Kassel

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900YURAYD4IJX2J91

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Rossmann Beteiligungs GmbH

Registrierter Sitz, Staat: Burgwedel, Deutschland

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 29.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 8,43 % 6,68 % 15,11 % 179100000 letzte Mitteilung 8,55 % 5,02 % 13,56 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000KSAG888 15100000 0 8,43 % 0,00 % Summe 15100000 8,43 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Optionsscheine (Put) 16.01.2026 500000 0,28 % Optionsscheine (Put) 20.02.2026 1000000 0,56 % Optionsscheine (Put) 20.03.2026 1168600 0,65 % Optionsscheine (Put) 19.06.2026 2000000 1,12 % Optionsscheine (Put) 18.09.2026 1000000 0,56 % Optionsscheine (Put) 18.12.2026 1500000 0,84 % Knock-Out-Zertifikat o.End 1500000 0,84 % Knock-Out-Zertifikat o.End 3000000 1,68 % Optionsscheine (Call) 19.06.2026 300000 0,17 % Summe 11968600 6,68 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

30.12.2025

