K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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10.06.2026 18:05:03
EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Germany informed us on June 10, 2026 pursuant to Art. 43(1) WpHG thereby making reference to the exceedance of the threshold of 10% or a higher threshold from May 29, 2026 , as follows:
10.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Germany
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|End of News
|EQS News Service
|
2343522 10.06.2026 CET/CEST
Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren
Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.Weiterlesen!
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