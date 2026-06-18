JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.06.2026 18:08:03
EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: JOST Werke SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
18.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JOST Werke SE
|Siemensstrasse 2
|63263 Neu-Isenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.jost-world.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2349172 18.06.2026 CET/CEST
Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag
Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.Weiterlesen!
Nachrichten zu JOST Werke AG
|
18:08
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
18:08
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
15.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der SDAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
15.06.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.06.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Börse Frankfurt: SDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
31.05.26
|Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur JOST Werke-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu JOST Werke AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.04.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.03.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.04.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.03.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.04.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.03.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSNB lässt Leitzins unverändert - Absichtserklärung von USA und Iran im Blick: SMI beendet Handel im Minus -- DAX schliesst etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Der DAX verzeichnete leichte Gewinne. An der Wall Street geht es aufwärts. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.