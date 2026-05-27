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27.05.2026 12:41:13

EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

Infineon
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EQS Voting Rights Announcement: Infineon Technologies AG
Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

27.05.2026 / 12:41 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Infineon Technologies AG
Street: Am Campeon 1-15
Postal code: 85579
City: Neubiberg
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: The Goldman Sachs Group, Inc.
City of registered office, country: Wilmington, DE, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
19 May 2026

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 0.94 % 4.18 % 5.11 % 1305921137
Previous notification 0.43 % 4.56 % 4.99 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE0006231004 0 11233481 0 % 0.86 %
US45662N1037 0 980525 0 % 0.08 %
Total 12214006 0.94 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Right To Recall Open 1164200 0.09 %
Right Of Use Open 25846648 1.98 %
Forward 14.05.2027 8422 0.0006 %
Call Warrant 31.12.2030 890551 0.07 %
Call Option 19.03.2027 9823494 0.75 %
    Total 37733315 2.89 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Swap 19.05.2036 Cash 4164837 0.32 %
Call Option 10.04.2037 Cash 5449424 0.42 %
Call Warrant 31.12.2030 Cash 1040959 0.08 %
Put Option 21.12.2029 Physical 713900 0.05 %
Forward 19.06.2026 Cash 186652 0.01 %
Future 16.12.2033 Cash 2813327 0.22 %
Put Option 16.12.2033 Cash 2436802 0.19 %
      Total 16805900 1.29 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GSAM Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd % % %
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd % % %
Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. % % %
Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. % % %
Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. % % %
Goldman Sachs Asset Management B.V. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GSAM Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % %
Goldman Sachs Asset Management International Holdings L.L.C. % % %
Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs Bank USA % % %
Goldman Sachs Bank Europe SE % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % %
Goldman Sachs Group UK Limited % % %
Goldman Sachs International Bank % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GS Global Markets, Inc. % % %
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GS Finance Corp. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % %
Goldman Sachs Group UK Limited % % %
Goldman Sachs International % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Murray Street Corporation % % %
Sphere Fundo De Investimento Multimercado - Investimento No Exterior Credito Privado % % %
Sphere Fund % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Folio Financial, Inc. % % %
Folio Investments, Inc. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs & Co. LLC % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
The Goldman Sachs Trust Company, National Association % % %
The Goldman Sachs Trust Company of Delaware % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs Do Brasil Banco Multiplo S/A % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
25 May 2026


27.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Germany
Internet: www.infineon.com

 
End of News EQS News Service

2334176  27.05.2026 CET/CEST

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15.05.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 Infineon Kaufen DZ BANK
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Long 13’031.49 19.60 SKBOPU
Long 12’737.64 13.80 BSUR4U
Long 12’196.88 8.96 SMWBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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