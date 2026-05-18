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Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

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18.05.2026 18:21:53

EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

Hypoport
73.40 CHF -2.96%
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EQS Voting Rights Announcement: Hypoport SE
Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

18.05.2026 / 18:21 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Hypoport SE
Street: Heidestrasse 8
Postal code: 10557
City: Berlin
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 391200GNIFXXP6KRYQ46

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: The Goldman Sachs Group, Inc.
City of registered office, country: Wilmington, DE, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
14 May 2026

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 0.55 % 4.59 % 5.14 % 6872164
Previous notification 0.05 % 4.77 % 4.82 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE0005493365 0 38062 0 % 0.55 %
Total 38062 0.55 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Right To Recall Open 200174 2.91 %
Right Of Use Open 5264 0.08 %
    Total 205438 2.99 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Swap 29.04.2036 Cash 98134 1.43 %
Call Warrant 31.12.2030 Cash 11555 0.17 %
      Total 109690 1.60 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GSAM Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs Bank USA % % %
Goldman Sachs Bank Europe SE % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs & Co. LLC % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % %
Goldman Sachs Group UK Limited % % %
Goldman Sachs International % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
18 May 2026


18.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Hypoport SE
Heidestrasse 8
10557 Berlin
Germany
Internet: www.hypoport.de

 
End of News EQS News Service

2329402  18.05.2026 CET/CEST

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