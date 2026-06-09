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09.06.2026 16:12:53

EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

HUGO BOSS
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EQS Stimmrechtsmitteilung: HUGO BOSS AG
HUGO BOSS AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

09.06.2026 / 16:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mit Schreiben vom 8. Juni 2026, eingegangen am selben Tag, wurde der HUGO BOSS AG gemäss § 43 Abs. 1 Satz 2 WpHG aufgrund Änderung der Ziele im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1WpHG Folgendes mitgeteilt:

Wir nehmen Bezug auf die Mitteilung des Inhabers wesentlicher Beteiligungen nach § 43 Abs. 1 WpHG vom 26. November 2025.

Wir teilen Ihnen im Namen von Michael Ashley, der Mash Holdings Topco Limited, der Mash Holdings Limited, der Mash Beta Limited und der Frasers Group Plc. gemäss § 43 Abs. 1 Satz 2 WpHG eine Änderung im Hinblick auf die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele hinsichtlich der Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs-, und Aufsichtsorgangen der Hugo Boss AG nach § 43 Abs. 1 Nr. 3 WpHG wie folgt mit:

1. Zu den mit dem Erwerb von Stimm-rechten verfolgten Zielen:
Die Frasers Group Plc. teilt hiermit mit, dass sie ihre Position in Bezug auf Stephan Sturm, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Hugo Boss AG, neu bewertet hat. Die Frasers Group Plc. unterstützt Herrn Sturm nunmehr in seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Dementsprechend beabsichtigt die Frasers Group Plc. nicht mehr, auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Hugo Boss AG mit dem Ziel Einfluss zu nehmen, Herrn Sturm abzuberufen oder einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen.
Die Frasers Group Plc. begrüsst zudem die auf der Hauptversammlung 2026 beschlossene Dividende und unterstützt insoweit die geänderte Dividendenpolitik der Hugo Boss AG.

Im Übrigen sind die in der Mitteilung vom 26. November 2025 dargestellten Ziele unverändert.

 

09.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
Internet: www.hugoboss.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2342568  09.06.2026 CET/CEST

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