Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’834 0.0%  SPI 17’653 0.1%  Dow 47’711 0.6%  DAX 23’837 0.3%  Euro 0.9322 -0.1%  EStoxx50 5’668 0.3%  Gold 4’205 1.1%  Bitcoin 73’257 -0.3%  Dollar 0.8037 -0.2%  Öl 63.4 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292Rheinmetall345850
Top News
November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
NVIDIA-Aktie & Co.: CFRA nennt zehn Tech-Favoriten für 2026 - KI bleibt grösster Wachstumstreiber
HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
Tesla-Aktie im Blick: E-Autobauer verschärft Entkopplung von China - Zulieferer müssen alternative Standorte nutzen
Stadler-Aktie höher: Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens eingelegt
Suche...

HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 18:01:13

EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

HUGO BOSS
35.78 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: HUGO BOSS AG
HUGO BOSS AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

28.11.2025 / 18:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mit Schreiben vom 26. November 2025, eingegangen am selben Tag, wurde der HUGO BOSS AG gemäss § 43 Abs. 1 Satz 2 WPHG aufgrund Änderung der Ziele im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 WPHG  Folgendes mitgeteilt: 

Wir nehmen Bezug auf die Mitteilung des Inhabers wesentlicher Beteiligungen nach § 43 Abs. 1 WpHG von Michael Ashley, Mash Holdings Limited, Mash Beta Limited und der Frasers Group Plc. vom 1. Juli 2025.

Wir teilen Ihnen im Namen von Michael Ashley, der Mash Holdings Limited, der Mash Beta Limited und der Frasers Group Plc. gemäss § 43 Abs. 1 Satz 2 WpHG eine Änderung im Hinblick auf die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele hinsichtlich der Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs-, und Aufsichtsorgangen der Hugo Boss AG nach § 43 Abs. 1 Nr. 3 WpHG wie folgt mit:

1. Zu den mit dem Erwerb von Stimmrechten verfolgten Zielen:

Die Frasers Group Plc. unterstützt Stephan Sturm, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, nicht mehr. Herr Sturm hat die Frasers Group Plc. zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hugo Boss AG tätig bleiben möchte. Mit dem Ziel, Herrn Sturm sofern nötig abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtigt Frasers Group Plc., Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Hugo Boss AG zu nehmen.

Im Übrigen sind die in der Mitteilung vom 1. Juli 2025 dargestellten Ziele unverändert.

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
Internet: www.hugoboss.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237650  28.11.2025 CET/CEST