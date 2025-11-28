EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: HUGO BOSS AG

HUGO BOSS AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



28.11.2025 / 18:01 CET/CEST

Mit Schreiben vom 26. November 2025, eingegangen am selben Tag, wurde der HUGO BOSS AG gemäss § 43 Abs. 1 Satz 2 WPHG aufgrund Änderung der Ziele im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 WPHG Folgendes mitgeteilt:



Wir nehmen Bezug auf die Mitteilung des Inhabers wesentlicher Beteiligungen nach § 43 Abs. 1 WpHG von Michael Ashley, Mash Holdings Limited, Mash Beta Limited und der Frasers Group Plc. vom 1. Juli 2025.



Wir teilen Ihnen im Namen von Michael Ashley, der Mash Holdings Limited, der Mash Beta Limited und der Frasers Group Plc. gemäss § 43 Abs. 1 Satz 2 WpHG eine Änderung im Hinblick auf die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele hinsichtlich der Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs-, und Aufsichtsorgangen der Hugo Boss AG nach § 43 Abs. 1 Nr. 3 WpHG wie folgt mit:



1. Zu den mit dem Erwerb von Stimmrechten verfolgten Zielen:



Die Frasers Group Plc. unterstützt Stephan Sturm, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, nicht mehr. Herr Sturm hat die Frasers Group Plc. zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hugo Boss AG tätig bleiben möchte. Mit dem Ziel, Herrn Sturm sofern nötig abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtigt Frasers Group Plc., Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Hugo Boss AG zu nehmen.



Im Übrigen sind die in der Mitteilung vom 1. Juli 2025 dargestellten Ziele unverändert.

