08.09.2025 20:46:13
EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: HENSOLDT AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
08.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HENSOLDT AG
|Willy-Messerschmitt-Str. 3
|82024 Taufkirchen
|Germany
|Internet:
|www.hensoldt.net
|End of News
|EQS News Service
|
2194542 08.09.2025 CET/CEST
Nachrichten zu HENSOLDT
|
20:46
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
20:46
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
16:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Montagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT steigt am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|20.08.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|08.05.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|03.03.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
