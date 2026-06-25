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25.06.2026 10:47:23

EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Gerresheimer
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG
Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

25.06.2026 / 10:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bezugnehmend auf die Stimmrechtsmitteilung der Goldman Sachs Group, Inc. vom 16 Juni, 2026, wurden uns die gemäss § 43 Abs. 1 WpHG erforderlichen Angaben übermittelt, da die Stimmrechte der Goldman Sachs Group, Inc. an der Gerresheimer AG die Schwelle von 10 % gemäss §§ 33 und 34 WpHG erreicht und überschritten haben.
 
A. Ziele des Erwerbs des Stimmrechts (Abschnitt 43 (1) Satz 3 WpHG)
Hinsichtlich der Stimmrechte, die The Goldman Sachs Group, Inc. direkt und indirekt hält oder zugerechnet werden, teilen wir folgende Informationen über die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele mit:
  1. Die Erhöhung der Stimmrechte, die die Benachrichtigung auslöste, dient nicht strategischen Zielen. Die
    Erhöhung erfolgte im Rahmen der üblichen Kundenbetreuung.
  2. Die Goldman Sachs Group, Inc. kann innerhalb der nächsten zwölf Monate im Rahmen ihrer üblichen
    Kundenbetreuungstätigkeit und/oder im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit ihrer verbundenen
    Unternehmen als Vermögensverwaltungsgesellschaften weitere Stimmrechte an der Gerresheimer AG erwerben. Die künftige Entscheidung der Goldman Sachs Group, Inc., Aktien der Gerresheimer AG zu kaufen oder zu veräussern, hängt von den Handelsstrategien ihrer Kunden, den mit deren Transaktionen verbundenen Absicherungsstrategien und/oder der normalen Geschäftstätigkeit ihrer verbundenen  Unternehmen als Vermögensverwaltungsgesellschaften (soweit zutreffend) ab.
  3. Die Goldman Sachs Group, Inc. beabsichtigt nicht, Einfluss auf die Zusammensetzung des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines anderen Organs der Gerresheimer AG zu nehmen. Die Beteiligung an oder die Ausübung von Stimmrechten erfolgt im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit im Auftrag und im Interesse der Kunden der Goldman Sachs Group, Inc.
  4. Die Goldman Sachs Group, Inc. beabsichtigt nicht, eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gerresheimer AG vorzunehmen, insbesondere nicht des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung oder der Dividendenpolitik.
B. Herkunft der zur Erlangung der Stimmrechte verwendeten Mittel (Abschnitt 43 (1) Satz 4 WpHG)
Hinsichtlich der Herkunft der verwendeten Mittel erfolgte der Erwerb und die Zuweisung von Stimmrechten durch die Goldman Sachs Group, Inc. im Rahmen ihrer Kundenbetreuungstätigkeiten im Rahmen des  gewöhnlichen Geschäftsbetriebs und/oder im Rahmen des gewöhnlichen  Geschäftsbetriebs ihrer  Tochtergesellschaften als Vermögensverwaltungsgesellschaften. Die Erhöhung wurde durch eine Kombination aus externen Mitteln und Eigenmitteln der Goldman Sachs Group, Inc. finanziert.
 
 

25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet: http://www.gerresheimer.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351244  25.06.2026 CET/CEST

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