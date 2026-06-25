Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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25.06.2026 10:47:23
EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG
Bezugnehmend auf die Stimmrechtsmitteilung der Goldman Sachs Group, Inc. vom 16 Juni, 2026, wurden uns die gemäss § 43 Abs. 1 WpHG erforderlichen Angaben übermittelt, da die Stimmrechte der Goldman Sachs Group, Inc. an der Gerresheimer AG die Schwelle von 10 % gemäss §§ 33 und 34 WpHG erreicht und überschritten haben.
A. Ziele des Erwerbs des Stimmrechts (Abschnitt 43 (1) Satz 3 WpHG)
Hinsichtlich der Stimmrechte, die The Goldman Sachs Group, Inc. direkt und indirekt hält oder zugerechnet werden, teilen wir folgende Informationen über die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele mit:
Hinsichtlich der Herkunft der verwendeten Mittel erfolgte der Erwerb und die Zuweisung von Stimmrechten durch die Goldman Sachs Group, Inc. im Rahmen ihrer Kundenbetreuungstätigkeiten im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs und/oder im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs ihrer Tochtergesellschaften als Vermögensverwaltungsgesellschaften. Die Erhöhung wurde durch eine Kombination aus externen Mitteln und Eigenmitteln der Goldman Sachs Group, Inc. finanziert.
25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2351244 25.06.2026 CET/CEST
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