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Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

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27.05.2026 18:42:13

EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Gerresheimer
25.43 CHF 1.02%
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG
Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

27.05.2026 / 18:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Herren 
Florian Schuhbauer einschliesslich seiner Tochtergesellschaften Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Group Ltd., Active Ownership Capital S.à r.l. und Active Ownership Fund SICAV SIF SCS sowie
Klaus Röhrig einschliesslich seiner Tochtergesellschaften Active Ownership Management Ltd., Active Ownership LP, Active Ownership Investments Ltd., Active Ownership Group Ltd., Active Ownership Capital S.à r.l. und Active Ownership Fund SICAV SIF SCS (gemeinsam als die 'Mitteilenden' bezeichnet)
haben uns gemäss § 43 Abs. 1 WpHG am 26. Mai 2026 mit dem durch die Stimmrechtsmitteilung vom 08. Mai 2026 mitgeteilten, die Schwelle von 10 Prozent am 30. April 2026 überschreitenden Erwerb von Stimmrechten an der Gerresheimer AG, über die verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel informiert:

Ziele des Erwerbs der Stimmrechte, § 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG
Die Investition dient jeweils der Erzielung von Handelsgewinnen und der Umsetzung von strategischen Zielen.
Die Mitteilenden beabsichtigen, in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses und der operativen Entwicklung der Gerresheimer AG, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der Gerresheimer AG zu erwerben.
Die Mitteilenden streben eine ihrer Beteiligung angemessene Repräsentation im Aufsichtsrat der Gerresheimer AG an. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands der Gerresheimer AG ist gegenwärtig nicht beabsichtigt.
Die Mitteilenden streben derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gerresheimer AG an.
Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel, § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG
Die Mitteilenden haben ausschliesslich Eigenmittel zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte verwendet.
 

27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet: http://www.gerresheimer.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2334514  27.05.2026 CET/CEST

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