06.01.2026 08:33:43
EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Voting Rights Announcement: GEA Group Aktiengesellschaft
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
06.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstrasse 99
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.gea.com
|End of News
|EQS News Service
2255050 06.01.2026 CET/CEST
Nachrichten zu GEA
08:33
|EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
31.12.25
|Die Expertenmeinungen zur GEA-Aktie im Dezember 2025 (finanzen.net)
29.12.25
|DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
23.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
23.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
23.12.25
|LUS-DAX aktuell: Am Mittag Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
23.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
22.12.25
|DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu GEA
|16.12.25
|GEA Buy
|UBS AG
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
