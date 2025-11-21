FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.11.2025 16:23:03
EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: FRIEDRICH VORWERK Group SE
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
21.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Friedrich Vorwerk Group SE
|Harburger Strasse 19
|21255 Tostedt
|Germany
|Internet:
|www.friedrich-vorwerk-group.de
|End of News
|EQS News Service
|
2234444 21.11.2025 CET/CEST
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
|
16:24
|EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16:23
|EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.11.25
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu FRIEDRICH VORWERK
|04.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.24
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnsicherheit über US-Zinspolitik: SMI dank Schwergerichten höher -- DAX kämpft um 23'000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen gehen tiefrot ins Wochenende
Am heimischen Aktienmarkt fassen Anleger nach tiefrotem Start wieder Mut. Der deutsche Aktienmarkt kämpft derweil mit Verlusten. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. In Fernost dominierten am Freitag die Bären.