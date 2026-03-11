EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.03.2026 / 20:28 CET/CEST
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|DEUTZ AG
|Strasse, Hausnr.:
|Ottostrasse 1
|PLZ:
|51149
|Ort:
|Köln (Porz-Eil)
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|5299005DETTV58V2PP63
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: BlackRock, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|2,82 %
|0,001 %
|2,82 %
|152.638.105
|letzte Mitteilung
|3,07 %
|0 %
|3,07 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0006305006
|0
|4.297.012
|0 %
|2,82 %
|Summe
|4.297.012
|2,82 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|-
|
|
|0
|0 %
|
|
|Summe
|0
|0 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Contract for Difference
|N/A
|N/A
|Bar
|1.905
|0,001 %
|
|
|
|Summe
|1.905
|0,001 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|BlackRock, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Saturn Subco, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Finance, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 2, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Financial Management, Inc.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|BlackRock, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Saturn Subco, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Finance, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 2, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Financial Management, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock International Holdings, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Canada Holdings ULC
| %
| %
| %
|BlackRock Asset Management Canada Limited
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|BlackRock, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Saturn Subco, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Finance, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 2, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Financial Management, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 4, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 6, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Institutional Trust Company, National Association
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|BlackRock, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Saturn Subco, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Finance, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 2, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Financial Management, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock International Holdings, Inc.
| %
| %
| %
|BR Jersey International Holdings L.P.
| %
| %
| %
|BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.
| %
| %
| %
|BlackRock Investment Management (Australia) Limited
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|BlackRock, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Saturn Subco, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Finance, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 2, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Financial Management, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 4, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 6, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Fund Advisors
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|BlackRock, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Saturn Subco, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Finance, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 2, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Financial Management, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock International Holdings, Inc.
| %
| %
| %
|BR Jersey International Holdings L.P.
| %
| %
| %
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
| %
| %
| %
|BlackRock HK Holdco Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Lux Finco S. a r.l.
| %
| %
| %
|BlackRock Japan Holdings GK
| %
| %
| %
|BlackRock Japan Co., Ltd.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|BlackRock, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Saturn Subco, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Finance, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 2, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Financial Management, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock International Holdings, Inc.
| %
| %
| %
|BR Jersey International Holdings L.P.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 3, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Cayman 1 LP
| %
| %
| %
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Group Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Investment Management (UK) Limited
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|BlackRock, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Saturn Subco, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Finance, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 2, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Financial Management, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock International Holdings, Inc.
| %
| %
| %
|BR Jersey International Holdings L.P.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 3, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Cayman 1 LP
| %
| %
| %
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Group Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Advisors (UK) Limited
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|BlackRock, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Saturn Subco, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Finance, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 2, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Financial Management, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock International Holdings, Inc.
| %
| %
| %
|BR Jersey International Holdings L.P.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 3, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Cayman 1 LP
| %
| %
| %
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Group Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
| %
| %
| %
|BlackRock Asset Management Ireland Limited
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|BlackRock, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Saturn Subco, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Finance, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 2, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock Financial Management, Inc.
| %
| %
| %
|BlackRock International Holdings, Inc.
| %
| %
| %
|BR Jersey International Holdings L.P.
| %
| %
| %
|BlackRock Holdco 3, LLC
| %
| %
| %
|BlackRock Cayman 1 LP
| %
| %
| %
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Group Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
| %
| %
| %
|BlackRock UK Holdco Limited
| %
| %
| %
|BlackRock Asset Management Schweiz AG
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
