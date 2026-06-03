Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.06.2026 08:52:53
EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Deutsche Börse AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
03.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt / Main
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2338006 03.06.2026 CET/CEST
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
08:52
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
02.06.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
02.06.26
|EQS-DD: Deutsche Börse AG: Dr. Stephanie Eckermann, buy (EQS Group)
|
02.06.26
|EQS-DD: Deutsche Börse AG: Dr. Stephanie Eckermann, Kauf (EQS Group)
|
02.06.26
|EQS-DD: Deutsche Börse AG: Heike Eckert, buy (EQS Group)
|
02.06.26
|EQS-DD: Deutsche Börse AG: Heike Eckert, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|18.05.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Tokio sehr fest - Hongkong deutlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Mittwoch schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Die Börsen in Fernost präsentieren sich zur Wochenmitte uneinheitlich.