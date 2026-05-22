EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE

Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



22.05.2026 / 14:42 CET/CEST

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Hinweis: Diese deutsche Fassung ist eine unverbindliche Gefälligkeitsübersetzung (Convenience Translation). Rechtlich massgeblich und allein verbindlich ist die englische Originalfassung; dies gilt auch für etwaige Widersprüche oder Abweichungen zwischen der deutschen und englischen Fassung. Abs.: Herr Ho Kei Li z.Hd. Aspex Management (HK) Limited 16th Floor St. George's Building, 2 Ice House Street, Central, Hong Kong E-Mail: compliance@aspexmanagement.com An: Delivery Hero SE z.Hd. Investor Relations Oranienburger Strasse 70, 10117 Berlin, Germany E-Mail: public.notifications@deliveryhero.com 20. Mai 2026

Mitteilung gemäss § 43 Wertpapierhandelsgesetz Sehr geehrte Damen und Herren, nach Überschreitung der Stimmrechtsschwelle von 10% an der Delivery Hero SE, Oranienburger Strasse 70, 10117 Berlin (ISIN DE000A2E4K43) (die „Gesellschaft') am 10. Mai 2026, teile ich hiermit, und im Namen folgender kontrollierten Unternehmen, die unter Ziffer 8 der Stimmrechtsmitteilung vom 12. Mai 2026 aufgeführt sind, namentlich Aspex Holdings (HK) Limited;

Aspex Management (HK) Limited; und

Aspex Master Fund, der Gesellschaft gemäss § 43 Absatz 1 Sätze 1 und 3 WpHG die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele mit, und zwar: Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinnen, wobei die Umsetzung strategischer Ziele nicht ausgeschlossen wird; Innerhalb der nächsten zwölf Monate werden weitere Erwerbe von Stimmrechten an der Delivery Hero SE weitgehend von den Marktbedingungen und der Überzeugung von der Investition abhängen; Zum Zeitpunkt des relevanten Aktienerwerbs wurde lediglich die Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands der Gesellschaft angestrebt; derzeit besteht jedoch keine dahingehende Absicht in Bezug auf den Vorstand oder Aufsichtsrat, die über die Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung der Gesellschaft hinausgeht; derzeit wird keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung und die Dividendenpolitik angestrebt, wobei sich das Recht, dies in Zukunft zu tun, vorbehalten wird. Hinsichtlich der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel teile ich hiermit gemäss § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass der Erwerb der Stimmrechte durch den Aspex Master Fund zu 100% aus Eigenmitteln finanziert worden ist. Mit freundlichen Grüssen Ho Kei Li

22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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