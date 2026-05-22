Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’483 0.3%  SPI 19’015 0.2%  Dow 50’412 0.3%  DAX 24’871.3 1.1%  Euro 0.9120 -0.2%  EStoxx50 6’023 1.1%  Gold 4’519 -0.6%  Bitcoin 60’824 -0.4%  Dollar 0.7863 -0.1%  Öl 103.5 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie am Wendepunkt? Der Quanten-Hype nimmt Fahrt auf
Helvetia Baloise-Aktie dennoch schwächer: Aktionäre winken alle Anträge des fusionierten Konzerns durch
Richemont-Aktie dreht ins Minus: Umsatz im Gesamtjahr 2025/26 gesteigert
Curatis erhält Geld von strategischem Investor - Aktie wechselt auf grünes Terrain
Edisun-Aktie gefragt: UEK gibt für geplantes Opting-out grundsätzlich grünes Licht
Suche...
Plus500 Depot

Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.05.2026 14:42:14

EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Delivery Hero
30.74 CHF 0.94%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.05.2026 / 14:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hinweis: Diese deutsche Fassung ist eine unverbindliche Gefälligkeitsübersetzung (Convenience Translation). Rechtlich massgeblich und allein verbindlich ist die englische Originalfassung; dies gilt auch für etwaige Widersprüche oder Abweichungen zwischen der deutschen und englischen Fassung.

 

Abs.: Herr Ho Kei Li

z.Hd. Aspex Management (HK) Limited

16th Floor St. George's Building, 2 Ice House Street, Central, Hong Kong

E-Mail: compliance@aspexmanagement.com

An: Delivery Hero SE

z.Hd. Investor Relations

Oranienburger Strasse 70, 10117 Berlin, Germany

E-Mail: public.notifications@deliveryhero.com

 

20. Mai 2026
 

Mitteilung gemäss § 43 Wertpapierhandelsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Überschreitung der Stimmrechtsschwelle von 10% an der Delivery Hero SE, Oranienburger Strasse 70, 10117 Berlin (ISIN DE000A2E4K43) (die „Gesellschaft') am 10. Mai 2026, teile ich hiermit, und im Namen folgender kontrollierten Unternehmen, die unter Ziffer 8 der Stimmrechtsmitteilung vom 12. Mai 2026 aufgeführt sind, namentlich

  • Aspex Holdings (HK) Limited;
  • Aspex Management (HK) Limited; und
  • Aspex Master Fund,

der Gesellschaft gemäss § 43 Absatz 1 Sätze 1 und 3 WpHG die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele mit, und zwar:

  1. Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinnen, wobei die Umsetzung strategischer Ziele nicht ausgeschlossen wird;
  2. Innerhalb der nächsten zwölf Monate werden weitere Erwerbe von Stimmrechten an der Delivery Hero SE weitgehend von den Marktbedingungen und der Überzeugung von der Investition abhängen;
  3. Zum Zeitpunkt des relevanten Aktienerwerbs wurde lediglich die Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands der Gesellschaft angestrebt; derzeit besteht jedoch keine dahingehende Absicht in Bezug auf den Vorstand oder Aufsichtsrat, die über die Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung der Gesellschaft hinausgeht;
  4. derzeit wird keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung und die Dividendenpolitik angestrebt, wobei sich das Recht, dies in Zukunft zu tun, vorbehalten wird.

Hinsichtlich der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel teile ich hiermit gemäss § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass der Erwerb der Stimmrechte durch den Aspex Master Fund zu 100% aus Eigenmitteln finanziert worden ist.

Mit freundlichen Grüssen

Ho Kei Li


22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Strasse 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2332224  22.05.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Delivery Hero

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten