Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’264 0.8%  SPI 18’352 0.8%  Dow 49’077 1.2%  DAX 24’868 1.3%  Euro 0.9278 -0.2%  EStoxx50 5’958 1.3%  Gold 4’833 0.0%  Bitcoin 71’390 0.3%  Dollar 0.7937 -0.2%  Öl 64.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Ausblick: Ericsson präsentiert Quartalsergebnisse
Tesla-Aktie unter der Lupe: Die geplatzten Versprechen von CEO Musk - was 2025 nicht eingetreten ist
Continental-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Suche...
Plus500 Depot

Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.01.2026 10:15:23

EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Delivery Hero
23.14 CHF 4.47%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.01.2026 / 10:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Delivery Hero SE
Strasse, Hausnr.: Oranienburger Strasse 70
PLZ: 10117
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
X Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
14.01.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 0,23 % 14,81 % 15,04 % 300137177
letzte Mitteilung 0,45 % 14,25 % 14,69 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2E4K43 0 559513 0,00 % 0,19 %
US24701M1036 0 136394 0,00 % 0,05 %
Summe 695907 0,23 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Right To Recall Offen 6702934 2,23 %
Right Of Use Offen 28046222 9,34 %
Convertible Bond 21.02.2030 953125 0,32 %
Call Option 30.09.2026 1049986 0,35 %
    Summe 36752267 12,25 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Call Warrant 31.12.2030 Bar 418195 0,14 %
Swap 14.01.2036 Bar 6694143 2,23 %
Put Option 30.09.2026 Physisch 582386 0,19 %
      Summe 7694724 2,56 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GSAM Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % %
Goldman Sachs Asset Management International Holdings L.L.C. % % %
Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GS Global Markets, Inc. % % %
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs Bank USA % % %
Goldman Sachs Bank Europe SE % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % %
Goldman Sachs Group UK Limited % % %
Goldman Sachs International Bank % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs & Co. LLC % 7,01 % 7,02 %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % %
Goldman Sachs Group UK Limited % % %
Goldman Sachs International % 7,41 % 7,46 %

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
20.01.2026


22.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Strasse 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2263976  22.01.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Delivery Hero

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Hero

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19.01.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
15.01.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
14.01.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

09:34 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweizer Aktien – Auf einem schmalen Grat/Infineon / SAP – High Tech und Rendite
09:19 Aufatmen an den Börsen
09:11 Marktüberblick: Volkswagen und Deutsche Börse im Fokus
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
20.01.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf VAT Group AG, Comet Holding AG
20.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’803.45 19.78 S4FBCU
Short 14’080.21 14.00 SW7BIU
Short 14’494.04 8.83 SA6BSU
SMI-Kurs: 13’263.75 22.01.2026 10:04:03
Long 12’712.02 19.21 SJ9BYU
Long 12’434.60 13.71 SP2B8U
Long 11’922.71 8.95 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag mit Verlusten
Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
UBS AG bescheinigt Neutral für Nestlé-Aktie
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
US-Börsen beenden Handel stark im Plus -- SMI schliesst stabil -- DAX schlussendlich tiefer -- Märkte in Fernost letztlich uneinheitlich
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittwochnachmittag stärker
BASF Aktie News: BASF reagiert am Mittwochmittag positiv

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:19 ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Befesa auf 36 Euro - 'Buy'
10:17 DAVOS/Merz: Deutschland wird mehr im Hohen Norden machen
10:16 AKTIE IM FOKUS: Ionos mit Kurssprung - Oddo sieht Chance im KI-Umbruch
10:10 DAVOS: Merz begrüßt Trump-Ankündigung zu Zöllen
10:09 UN zu Investitionsbilanz: 30 zu 1 gegen die Natur
10:06 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Projekt von vbw und ...
10:06 DAVOS/Berichte: Selenskyj in der Schweiz zu Treffen mit Trump
10:05 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung nach Trumps Zoll-Kehrtwende
10:04 DAVOS/Merz warnt: Nicht nur Macht zählt
10:04 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Santander auf 11,80 Euro - 'Buy'