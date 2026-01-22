Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
22.01.2026 10:15:23
EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Voting Rights Announcement: Delivery Hero SE
Notification of Major Holdings
Date
22.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|English
|Company:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Strasse 70
|10117 Berlin
|Germany
|www.deliveryhero.com
Nachrichten zu Delivery Hero
10:15
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
10:15
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
20.01.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
15.01.26
|Optimismus in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
13.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
13.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
13.01.26
|MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Delivery Hero-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
12.01.26
|XETRA-Handel: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
Analysen zu Delivery Hero
|19.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
