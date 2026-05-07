Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

07.05.2026 18:24:53

EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

07.05.2026 / 18:24 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Commerzbank Aktiengesellschaft
Street: Kaiserstrasse 16
Postal code: 60311
City: Frankfurt am Main
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 851WYGNLUQLFZBSYGB56

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: NOMURA HOLDINGS INC
City of registered office, country: TOKYO, Japan

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
Nomura International Plc

5. Date on which threshold was crossed or reached:
30 Apr 2026

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 3.43 % 4.68 % 8.11 % 1127496195
Previous notification n/a % n/a % n/a % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000CBK1001 0 38743022 0.00 % 3.43 %
Total 38743022 3.43 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
    Total 0 0.00 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Equity Swap 21/05/2026 n/a Cash 14000000 1.24 %
Equity Swap 25/05/2026 n/a Cash 3000000 0.27 %
Equity Swap 01/06/2026 n/a Cash 27000000 2.39 %
Equity Swap 28/5/2026 n/a Cash 8800000 0.78 %
      Total 52800000 4.68 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Nomura Holdings Inc % % %
Nomura Europe Holdings plc % % %
Nomura International plc 3.37 % % %
- % % %
Nomura Holdings Inc % % %
Nomura Holding America Inc. % % %
Nomura Global Financial Products Inc. % % %
- % % %
Nomura Holdings Inc % % %
Nomura Asset Management Co., Ltd % % %
- % % %
Nomura Holdings Inc % % %
Nomura Asia Pacific Holdings Co., Ltd % % %
Nomura Singapore Limited % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
07 May 2026


07.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstrasse 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de

 
End of News EQS News Service

2323504  07.05.2026 CET/CEST

21.04.26 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets
20.04.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
16.04.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 Commerzbank Halten DZ BANK
17.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
